Конте узгодив з Інтером трирічний контракт, – La Repubblica

Екс-тренер Ювентуса і Челсі Антоніо Конте все ближчий до того, щоб очолити міланський Інтер.

Італійський фахівець погодив з "нерадзуррі" 3-річний контракт, за умовами якого Конте буде заробляти 9 мільйонів євро за сезон, передає La Repubblica.

Лукаку перейде в Інтер за однієї умови

У боротьбі за Конте Інтер випередив Рому і Мілан, які давно полювали за наставником. Головним козирем "нерадзуррі" в переговорах став генеральний директор клубу Джузеппе Маротта, який раніше працював з тренером в Ювентусі.

Зазначається, що Інтер вже готує солідне посилення для Конте. Слідом за Антоніо в Мілан можуть перебратися форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку і хавбек Барселони Іван Ракітіч.

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