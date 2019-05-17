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Ювентус веде переговори з Почеттіно – аргентинець хоче отримувати шалену зарплату

17 травня 21:55 2002 Читать на русском
Ювентус веде переговори з Почеттіно – аргентинець хоче отримувати шалену зарплату
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Туринський Ювентус перебуває у пошуках нового наставника команди на наступний сезон.

Італійський клуб розглядає кандидатуру наставника Тоттенхема Маурісіо Почеттіно, адже той не впевнений у майбутньому його нинішньої команди.

"Щоб створити шедевр, потрібні інші інструменти", – Почеттіно не вірить у перспективи Тоттенхема

Сторони навіть кілька разів контактували впродовж кількох тижнів, Почеттіно повідомив клуб, що хоче отримувати 20 мільйонів євро за сезон, повідомляє Corriere della Sera.

Баварія хоче запросити Аллегрі

Нагадаємо, нещодавно стало офіційно відомо, що нинішній наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі покине туринський клуб після закінчення сезону.

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Тоттенхем Тоттенхем Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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