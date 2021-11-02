Тоттенхем на своєму офіційному сайті повідомив, що Конте очолив лондонський клуб. Контракт з італійцем розрахований до червня 2023 року з опцією пролонгації.

Конте визначився з першими трансферами у Тоттенхемі

Антоніо вже має досвід роботи в АПЛ, у 2016-2018 роках він очолював Челсі, з яким ставав чемпіоном. Останнім місцем роботи фахівця став Інтер, з яким він перервав гегемонію Ювентуса в Серії А та виграв перше Скудетто для "нерадзуррі" за останні десять років.

Нагадаємо, "шпори" вчора, 1 листопада, звільнили Нуну Ешпіріту Санту з посади головного тренера. Наразі Тоттенхем посідає 9 місце в АПЛ, набравши 15 очок після 10 турів.

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