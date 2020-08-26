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Інтер скористався опцією викупу Сенсі

11:55 - Читать на русском
Інтер скористався опцією викупу Сенсі
Стефано Сенсі / LaPresse

Півзахисник Стефано Сенсі став повноцінним гравцем міланського Інтера. Його контракт належав середняку італійської Серії А – Сассуоло.

"Нерадзуррі" викупили 25-річного хавбека, повідомляє Sky Sport Italia.

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Сезон 2019/20 Сенсі провів на Джузеппе Меацца на правах оренди. Італієць зумів переконати Антоніо Конте в необхідності повноцінного трансферу. Опція викупу була активована Інтером відразу ж після зустрічі головного тренера з власником клубу, в ході якої визначилося майбутнє фахівця – Конте залишиться тренером міланців мінімум ще на рік.

У минулому сезоні Стефано Сенсі провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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