Інтер скористався опцією викупу Сенсі

"Нерадзуррі" викупили 25-річного хавбека, повідомляє Sky Sport Italia.

Інтер вийшов із боротьби за Мессі, – Ді Марціо

Сезон 2019/20 Сенсі провів на Джузеппе Меацца на правах оренди. Італієць зумів переконати Антоніо Конте в необхідності повноцінного трансферу. Опція викупу була активована Інтером відразу ж після зустрічі головного тренера з власником клубу, в ході якої визначилося майбутнє фахівця – Конте залишиться тренером міланців мінімум ще на рік.

У минулому сезоні Стефано Сенсі провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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