Конте настроен подписать звезду Челси

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте не готов отказаться от английского вектора усиления собственной команды. Теперь он хочет переманить хавбека лондонского Челси Н'Голо Канте.

Итальянский специалист видит чемпиона мира в составе "нерадзурри". Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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Именно Конте в период работы с Челси подписал Канте на Стэмфорд Бридж. Недавно стало известно, что в этом году Челси может продать десяток исполнителей в межсезонье, в том числе и 29-летнего центрхава. В командах Маурицио Сарри и, особенно, Фрэнка Лэмпарда он перестал играть ведущую роль и может согласиться сменить клубную прописку.

В прошлом сезоне Н'Голо Канте провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Контракт полузащитника с "синими" действует до лета 2023-го.

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