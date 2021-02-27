"Коли люди говорять про мене, я завжди чую "але". "Він хороший тренер, але...". Це "але" мене стимулює. Футбол – моя пристрасть, мені подобається спостерігати за тренерами, у яких є ідеї.

Італійська федерація обрала фаворита на посаду керманича збірної

Я більш підготовлений завдяки своєму досвіду. Мені порадили не очолювати Інтер, але я люблю випробування, і це найскладніше випробування в моїй кар'єрі.

Чи є збірна Італії закритим розділом у моїй тренерській кар'єрі? Точно ні, від думок про збірну у мене мурахи по шкірі. Мої двері завжди будуть відкриті для збірної Італії", – цитує Конте Corriere Della Sera.

Нагадаємо, тренер Інтера вже працював у національній команді Італії у 2014-2016 роках, зараз збірну очолює Роберто Манчіні.

Мілан – Інтер: Конте отримав ідеальні умови для чемпіонства, Лукаку став дзеркалом Ібрагімовіча і криза "россонері"