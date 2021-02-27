"Когда люди говорят обо мне, я всегда слышу "но". "Он хороший тренер, но...". Это "но" меня стимулирует. Футбол – моя страсть, мне нравится наблюдать за тренерами, у которых есть идеи.

Итальянская федерация выбрала фаворита на должность тренера сборной

Я более подготовлен благодаря своему опыту. Мне советовали не возглавлять Интер, но я люблю испытания, и это самое сложное испытание в моей карьере.

Является ли сборная Италии закрытым разделом в моей тренерской карьере? Точно нет, от мыслей о сборной у меня мурашки по коже. Мои двери всегда будут открыты для сборной Италии", – цитирует Конте Corriere Della Sera.

Напомним, тренер Интера уже работал в национальной команде Италии в 2014-2016 годах, сейчас сборную возглавляет Роберто Манчини.

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