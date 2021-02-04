Італійська федерація футбола окреслила коло кандидатів на посаду, що стане вакантною після ЧС-2022. Про це повідомляє Sportmediaset.

Манчіні анонсував свій відхід зі збірної Італії і назвав фаворитів на тренерське крісло

Фаворитом президента асоціації Габріеле Гравіна став чемпіон світу-2006 Фабіо Каннаваро. Функціонер планує переобратися на посаду, зробити технічним директором "Скуадри Адзурри" Марчелло Ліппі, а 47-річного колишнього центрбека – головним тренером. Альтернативна кандидатура – керманич міланського Інтера Антоніо Конте, який працював зі збірною у 2014-2016 рр. і нібито знову хоче спробувати свої сили на посаді.

Фабіо Каннаваро розпочав тренерську кар'єру в 2013 році з ролі асистента в еміратському Шабаб Аль-Ахлі. Самостійно він працював із Гуанчжоу Евергранд, Аль-Насром, Тяньцзинь Цюаньцзянь, збірною Китаю. У 2019-му італієць здобув чемпіонство з Еверграндом.

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