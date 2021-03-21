Колишній наставник Ювентуса, Реала, збірної Англії та низки інших команд Фабіо Капелло приголомшив заявою про нинішній сезон італійської першості.

"Найкращі тренери Серії А? Конте і Гасперіні. Конте передумав і повернувся до гри в конкретний футбол. Гасп – єдина людина з європейським менталітетом.

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Мені теж подобається Готті. Він робить прості речі і поважає тих, кого має у своєму розпорядженні. Інтер вже виграв Скудетто. Вони перемогли у турнірі, коли Мілан програв Спеції", – цитує Капелло Football Italia.

До слова, наразі в Італії лідирує Інтер, який випереджає Мілан на 9 пунктів. Аталанта Джан П'єро Гасперіні розташувалась на 4 сходинці, а Удінезе Луки Готті – на 11 сходинці.

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