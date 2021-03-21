Бывший наставник Ювентуса, Реала, сборной Англии и ряда других команд Фабио Капелло огорошил заявлением о нынешнем сезоне итальянского первенства.

"Самые лучшие тренеры Серии А? Конте и Гасперини. Конте передумал и вернулся к игре в конкретный футбол. Гасп – единственный человек с европейским менталитетом.

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Мне тоже нравится Готти. Он делает простые вещи и уважает тех, кого имеет в своем распоряжении. Интер уже выиграл Скудетто. Они победили в турнире, когда Милан проиграл Специи", – цитирует Капелло Football Italia.

К слову, сейчас в Италии лидирует Интер, который опережает Милан на 9 пунктов. Аталанта Джан Пьеро Гасперини расположилась на 4 строчке, а Удинезе Луки Готти – на 11 строчке.

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