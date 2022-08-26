Руслан Маліновський поки залишається в Аталанті, а коло претендентів на нього стає дедалі вужчим.

Вест Хем узгодив з Ліоном перехід 24-річного Лукаса Пакета і закрив позицію центрального півзахисника, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Ціна трансферу разом з бонусами складе 60 млн євро. 15% від цієї суми отримає Мілан, який 2 роки тому продав Пакета у Ліон за 20 млн євро. Бразилець закриває шлях у Вест Хем для Руслана Маліновського, додає Тutto Аtalanta. Українець вважався дешевшою альтернативою, але тепер потреб у його послугах лондонці не матимуть.

Нагадаємо, в минулому сезоні Пакета провів за Ліон 44 матчі, оформивши 11 голів та 7 асистів. Статистика Маліновського – 10+7 у 41 поєдинку.

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