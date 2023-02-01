Напередодні італійський почувався зле через сильні болі у животі. Медобстеження виявило у Конте гострий холецистит, повідомляє прес-служба Тоттенхема.

Тоттенхем привіз для Конте необхідного гравця, який пройшов через City Group

Вже сьогодні, 1 лютого, наставнику "шпор" зроблять операцію. Хірурги видалять жовчний міхур, що є найкращим методом лікування у таких ситуаціях. Дата повернення Конте до роботи буде залежати від того, як пройде операція. Орієнтовні терміни – від 2 тижнів до 1 місяця.

Відтак, Тоттенхем ризикує залишитися без головного тренера не лише на матч проти Манчестер Сіті (5 лютого), а й щонайменше на перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Міланом (14 лютого).

Трансферний дедлайн, зима 2023: Забарний і 2 українці закордоном, рекордна бомба від Челсі та курйоз