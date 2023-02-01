Тоттенхем домовився зі Спортінгом про оренду Педро Порро до кінця нинішнього сезону. Угода включає обов'язкову опцію викупу, повідомляє офіційний сайт лондонців.

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Це дуже важливе підписання для Антоніо Конте. Порро грає на позиції правого латераля, а фланги відіграють ключову роль у футболі італійського фахівця. У нинішньому сезоні іспанець провів за Спортінг 26 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 11 асистів.

До слова, Педро Порро пройшов крізь систему City Football Group. Розпочинав у Жироні, до якої нещодавно приєднався Віктор Циганков, згодом перебрався до Манчестер Сіті, який відразу ж відправив іспанця в оренду. Зрештою, після низки оренд став повноцінним гравцем Спортінга.

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