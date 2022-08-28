Кар'єра українського вінгера Євгена Коноплянки у Польщі розвивається зовсім не так, як би того хотілося.

Український півзахисник Євген Коноплянка пропустить матч 7-го туру чемпіонату Польщі проти Варти, який відбудеться сьогодні, 28 серпня.

Форвард збірної України U-21 домоміг своїй команді вирвати нічию у матчі чемпіонату США – відео рятівного асисту

Наставник Краковії Яцек Зєлінскі на передматчевій прес-конференції повідомив, що футболіст захворів. Саме з цієї причини українець протягом тижня був відсутній на декількох тренуваннях.

Нагадаємо, у поточному сезоні Коноплянка провів за Краковію лише 2 матчів (сумарно 44 хвилини), результативними діями не відзначався. Початок чемпіонату Євген пропустив через травму.

Краковія після 6-ти турів йде у чемпіонаті Польщі п'ятою, маючи у своєму активі 10 очок.

Евертон втратив першу перемогу в АПЛ – Миколенко загубив супермомент і легалізував вирішальний гол Брентфорда