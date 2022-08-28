Карьера украинского вингера Евгения Коноплянки в Польше развивается совсем не так, как хотелось бы.

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка пропустит матч 7-го тура чемпионата Польши против Варты, который состоится 28 августа.

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Наставник Краковии Яцек Зелинский на предматчевой пресс-конференции сообщил, что футболист заболел. Именно по этой причине украинец в течение недели отсутствовал на нескольких тренировках.

Напомним, в текущем сезоне Коноплянка провел за Краковию всего 2 матча (суммарно 44 минуты), результативными действиями не отмечался. Начало чемпионата Евгений пропустил из-за травмы.

Краковия после 6-ти туров идет в чемпионате Польши пятой, имея в своем активе 10 очков.

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