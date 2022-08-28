США, Ліга 1

Шарлотт Індепенденс – Чаттануга Ред Вулвз – 2:2

Голи: Ібарра, 39, Мбую, 90 – Теєра, 2, Еспіноза, 61

Нереалізований пенальті: Каррера, 64 (ЧРВ)

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Екс-форвард Десни Ілля Швецов, який нині захищає кольори клубу третьої американської ліги Шарлотт Індепенденс відзначився результативною передачею у матчі проти Чаттануга Ред Вулвз. Наш співвітчизник з'явився на полі на 80-й хвилині, коли його команда поступалась 1:2.

На останній хвилині основного часу Ілля поборовся у центрі поля з двома суперниками і вже у падінні зумів проштовхнути м'яч за спини захисників на Трезора Мбую, вивівши останнього сам на сам з воротарем. Американець обіграв голкіпера і закотив у порожні ворота – оборонці Вулвз у падінні намагались вибити сферу, але було вже пізно. Як наслідок, українець допоміг врятувати нічию і здобути важливе очко.

Нагадаємо, 22-річний Шевцов виступає у США з червня 2022-го. На рахунку українця 12 матчів, один гол та один асист. Раніше форвард грав за Десну, Інгулець та херсонський Кристал.

Шарлотт Індепенденс наразі посідає у чемпіонаті шосту сходинку і має гру у запасі – від лідера команду відділяє 8 пунктів.

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