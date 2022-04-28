"Хочеться вже набрати форму та допомогти Краковії. Тут гарні гравці, хороший клуб. У них дуже комфортно і вони дійсно люблять футбол. Тож хочеться їм допомогти.

У мене довго не було ігрової практики, хочеться піти записатися на футбол і бути ніби перший день у футболі. Мабуть, тільки це мене підштовхує. А якби я був у ігровому тонусі і завжди грав, напевно, було б не до футболу. Коли бачиш війну в Україні, тим більше, коли сім'я далеко від тебе, точно не до цього.

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Звісно, чекаю на виклик у збірну. Ще пісочок не сиплеться з мене, я ще хочу допомогти. Не треба сидіти на одному місці, ти ж деградуєш. А тут чим можеш, тим і допомагаєш. Якщо ти граєш, то знову ж таки можеш повернутись у збірну, адже є така ціль", – сказав Коноплянка в етері Футбол News.

Зауважимо, за польський колектив 32-річний українець вже провів 6 неповних поєдинків, але результативними діями поки не відзначався. Востаннє Євген одягав футболку збірної України у вересні 2020-го в матчі Ліги націй проти Швейцарії.

Вже у червні на нашу головну команду очікує півфінал плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. Олександр Петраков список викликаних легіонерів ще не оголошував.

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