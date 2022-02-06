Коноплянка залишається за бортом, але є 2 важливі повернення – склад Шахтаря на другий етап зборів
Шахтар оголосив список гравців, які вирушили на другу частину зимових зборів.
Команда з 29 гравців, тренери і персонал сьогодні вилетіли до Туреччини, повідомляє офіційний сайт "гірників".
Шахтар оголосив суперників на другому зборі у Туреччині
Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;
Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Вінісіус Тобіас, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Мар'ян Фарина, Андрій Булеза;
Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Давід Нерес, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педрінью;
Нападники: Жуніор Мораєс, Фернандо.
Євген Коноплянка залишається між двох вогнів – Шахтарю він не потрібен, а новий клуб знайти не вдається. Натомість повернулись Кривцов і Соломон, які перший етап пропустили через травми.
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