Шахтар оголосив список гравців, які вирушили на другу частину зимових зборів.

Команда з 29 гравців, тренери і персонал сьогодні вилетіли до Туреччини, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Шахтар оголосив суперників на другому зборі у Туреччині

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Вінісіус Тобіас, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Мар'ян Фарина, Андрій Булеза;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Давід Нерес, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педрінью;

Нападники: Жуніор Мораєс, Фернандо.

Євген Коноплянка залишається між двох вогнів – Шахтарю він не потрібен, а новий клуб знайти не вдається. Натомість повернулись Кривцов і Соломон, які перший етап пропустили через травми.

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