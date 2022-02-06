Команда из 29 игроков, тренеры и персонал сегодня вылетели в Турцию, сообщает официальный сайт "горняков".

Шахтер объявил соперников на втором сборе в Турции

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Винисиус Тобиас, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Марьян Фарина, Андрей Булеза;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Давид Нерес, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо;

Нападающие: Жуниор Мораес, Фернандо;

Евгений Коноплянка остается меж двух огней – Шахтеру он не нужен, а новый клуб найти не удается. Зато вернулись Кривцов и Соломон, которые первый этап пропустили из-за травм.

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