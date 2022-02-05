Які відомо, у неділю, 6 лютого, Шахтар вирушить до Туреччини на другий зимовий збір. Прес-служба клубу оголосила суперників, з якими "гірники" зіграють на цьому етапі підготовки.

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Серед спаринг-партнерів донеччан – два представники чемпіонату Казахстану, латвійська Рига та рідний Маріуполь.

Календар ігор команди Роберто Де Дзербі виглядає наступним чином:

12 лютого – Шахтар – Шахтар Караганда (Казахстан) – початок зустрічі о 16:00

13 лютого – Шахтар – Маріуполь (Україна) – початок зустрічі о 16:00

18 лютого – Шахтар – Астана (Казахстан) – початок зустрічі о 16:00

19 лютого – Шахтар – Рига (Латвія) – початок зустрічі о 10:00

Всі матчі можна буде переглянути у прямому ефірі на Shakhtar TV та у Shakhtar Club.

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