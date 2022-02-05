Шахтар оголосив суперників на другому зборі у Туреччині
Донецький клуб зверстав календар підготовки до другої частини сезону.
Які відомо, у неділю, 6 лютого, Шахтар вирушить до Туреччини на другий зимовий збір. Прес-служба клубу оголосила суперників, з якими "гірники" зіграють на цьому етапі підготовки.
"Шахтар візьме чемпіонат і Кубок": Сабо пояснив, чому Динамо не зможе захистити титул
Серед спаринг-партнерів донеччан – два представники чемпіонату Казахстану, латвійська Рига та рідний Маріуполь.
Календар ігор команди Роберто Де Дзербі виглядає наступним чином:
12 лютого – Шахтар – Шахтар Караганда (Казахстан) – початок зустрічі о 16:00
13 лютого – Шахтар – Маріуполь (Україна) – початок зустрічі о 16:00
18 лютого – Шахтар – Астана (Казахстан) – початок зустрічі о 16:00
19 лютого – Шахтар – Рига (Латвія) – початок зустрічі о 10:00
Всі матчі можна буде переглянути у прямому ефірі на Shakhtar TV та у Shakhtar Club.
Миколенко готується дебютувати в оновленому Евертоні, дербі делла Мадонніна, повернення Маліновського – анонс вікенду