"Російські війська, припиніть нападати на Україну": Ракицький очікує на швидке завершення російського нападу на Україну
Захисник Зеніта Ярослав Ракицький продовжує тішити патріотичною позицією, хоча й виступає в російському чемпіонаті.
У своєму Instagram Ракицький виклав вірш, який написав Монатік після нападу росіян на землі України. В ньому співак прочитав авторський вірш на тлі жахів нападу росіян на Україну.
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"Ні війні!!! Російські війська, припиніть нападати на Україну! Страждають люди та діти! Нам потрібен мир!" – підписав Ракицький відео у своєму Instagram.
Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.
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