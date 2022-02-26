Захисник Зеніта Ярослав Ракицький продовжує тішити патріотичною позицією, хоча й виступає в російському чемпіонаті.

У своєму Instagram Ракицький виклав вірш, який написав Монатік після нападу росіян на землі України. В ньому співак прочитав авторський вірш на тлі жахів нападу росіян на Україну.

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"Ні війні!!! Російські війська, припиніть нападати на Україну! Страждають люди та діти! Нам потрібен мир!" – підписав Ракицький відео у своєму Instagram.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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