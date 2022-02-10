Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка вилетів до Польщі, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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У п'ятницю, 11 лютого, на українця чекає фінальний раунд перемовин з Краковією. Якщо він мине успішно, то далі футболіст пройде медогляд і підпише контракт. Якщо переговори проваляться – у Коноплянки є запасний варіант, куди він може вирушити прямо з Польщі.

Нагадаємо, у поточному сезоні Коноплянка двічі вийшов на поле, награвши 47 хвилин. Раніше Роберто Де Дзербі не взяв його на збори в Туреччину. Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.

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