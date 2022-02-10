Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка вылетел в Польшу, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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В пятницу, 11 февраля, украинца ждет финальный раунд переговоров с Краковией. Если он пройдет успешно, то дальше футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт. Если переговоры провалятся – у Коноплянки есть запасной вариант, куда он может отправиться прямо из Польши.

Напомним, в текущем сезоне Коноплянка дважды вышел на поле, наиграв 47 минут. Ранее Роберто Де Дзерби не взял его на сборы в Турцию. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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