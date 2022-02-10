"Коли Де Дзербі приходив до нас, то у нього вже було бачення, з якими футболістами він хоче працювати. Він проаналізував весь наш склад, добре володів інформацією щодо ситуації в команді. Він стежив за нами ще раніше.

Тоді у нього були питання щодо Коноплянки, але ми разом, включаючи Женю, сіли, поговорили про те, що треба дати шанс, він працюватиме на 100%. За великим рахунком, він професіонал. Щодо тренувального процесу, до нього немає питань. Він викладається на повну. У житті поза полем теж професіонально підходить до всіх питань.

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Спочатку у тренувальному процесі після травми він трохи недотягував. Начебто втягнувся, все нормально було, дали йому шанс зіграти. Далі все пішло не в тому руслі, в якому ми бачили, не в тому руслі, в якому бачив сам Коноплянка. Де Дзербі мав більше вимог, ніж міг дати Женя. Зараз ми теж сіли, поговорили і вирішили, що Жені треба змінити клуб.

Власне, тому він і не з'явився на зборах, тому що варіанти то приходять, то йдуть. Він начебто летить у новий клуб, але щось не виходить і залишається. Протягом двох днів повинні визначитися з наступним клубом. Сподіваюся, що в нас все вдасться.

ЛАСК – клуб, з яким не вийшло? Так, було кілька клубів. Наче ось-ось складається, він веде переговори за своїми умовами, начебто вже навіть на медобстеження вилітав, але в останній момент щось не так пішло. Знову ж таки, зараз ще один варіант з'явився. Повинно вийти", – поділився Палкін у коментарі Футбол News.

Додамо, що з'явилась інформація про можливий перехід Євгена до польської Краковії. У поточному сезоні Коноплянка двічі вийшов на поле, награвши 47 хвилин. Раніше Роберто Де Дзербі не взяв його на збори в Туреччину.

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