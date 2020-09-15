"Зараз тренери роблять акцент на тому, щоб ми свіжими виходили на матчі. А коли ти повертаєшся до тренувань, відпочивши і з великим бажанням, то на сто відсотків викладаєшся, працюєш з максимальною інтенсивністю. Сподіваюся, і результат буде позитивним.

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Думаю, не тільки ми, а й усі команди Прем'єр-ліги розуміють, наскільки небезпечна Зоря. Не можна ні в якому разі розслаблятися. До того ж противника в два рази більше мотивує програш в двох стартових зустрічах, він вийде зарядженим і захоче взяти очки. Щоб досягти позитивного результату, ми повинні бути готовими до цього і віддаватися на сто відсотків, як на тренуваннях, так і в матчі.

Всі хлопці тільки раді, що належить провести багато матчів, нехай і в такому графіку – через два дні на третій. У Шахтарі зібрані професіонали, думаю, впораємося з цим. Важливо правильно відновлюватися, адже не всі можуть на сто відсотків виглядати свіжими, граючи через два дні на третій. Але кожен знає своє тіло, як краще відновитися після матчів, тому тут потрібна персональна відповідальність", – цитує Коноплянку прес-служба Шахтаря.

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