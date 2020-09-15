"Дмитро Хомченовський почувався зле, і медичний штаб оперативно відправив гравця для здачі ПЛР-тесту. Результат виявився позитивним – у футболіста діагностовано коронавірус. Наразі він перебуває на самоізоляції під постійним наглядом лікаря команди.

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Футбольним клубом Зоря були вжиті всі необхідні заходи. Згідно з вимогами, негайно про інцидент були поінформовані Прем'єр-ліга і медичний департамент УАФ. Команда продовжує готуватися до гри з Шахтарем у звичайному режимі", – йдеться у повідомленні прес-служби Зорі.

До слова, у стартових двох турах нового сезону підопічні Віктора Скрипника зазнали двох поразок – від Десни та Маріуполя. Вже 20 вересня луганці будуть приймати донецький Шахтар. Початок матчу запланований на 17:00.

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