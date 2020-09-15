"Сейчас тренеры делают акцент на том, чтобы мы свежими выходили на матчи. А когда ты возвращаешься к тренировкам, отдохнув и с большим желанием, то полностью выкладываешься, работаешь с максимальной интенсивностью. Надеюсь, и результат будет положительным.

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Думаю, не только мы, но и все команды Премьер-лиги понимают, насколько опасна Заря. Нельзя ни в коем случае расслабляться. К тому же противника в два раза больше мотивирует проигрыш в двух стартовых встречах, он выйдет заряженным и захочет взять очки. Чтобы достичь положительного результата, мы должны быть готовы к этому и отдаваться полностью, как на тренировках, так и в матче.

Все ребята только рады, что предстоит провести много матчей, пусть и в таком графике – через два дня на третий. В Шахтере собраны профессионалы, думаю, справимся с этим. Важно правильно восстанавливаться, ведь не все могут на сто процентов выглядеть свежими, играя через два дня на третий. Но каждый знает свое тело, как лучше восстановиться после матчей, поэтому здесь нужна персональная ответственность", – цитирует Коноплянку пресс-служба Шахтера.

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