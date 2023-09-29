Коноплянка також отримав ностальгійне привітання з днем народження – відео вирішального шедевра на шляху до фіналу ЛЄ
Євген Коноплянка не до кінця реалізував свій потенціал, але має що розповісти дітям та внукам.
Вінгер Клужа сьогодні, 29 вересня, святкує своє 34-річчя. Коноплянка отримав персональне привітання від УЄФА, як і Андрій Шевченко.
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Прес-служба футбольного союзу пригадала гол Євгена у ворота Аякса на стадії 1/8 фіналу ЛЄ 2014/15. Тодішня зірка Дніпра отримав м'яч на фланзі, змістився в центр і майстерно закрутив під дальню стійку. Гол Коноплянки був не тільки ефектним, а й вирішальним для проходу у наступну стадію. Дніпро дійшов до фіналу, де драматично поступився Севільї.
Після Дніпра у кар'єрі Коноплянки були Севілья, Шальке, Шахтар, Краковія, а з літа цього року він захищає кольори румунського Клужа.
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