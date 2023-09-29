Євген Коноплянка не до кінця реалізував свій потенціал, але має що розповісти дітям та внукам.

Вінгер Клужа сьогодні, 29 вересня, святкує своє 34-річчя. Коноплянка отримав персональне привітання від УЄФА, як і Андрій Шевченко.

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Прес-служба футбольного союзу пригадала гол Євгена у ворота Аякса на стадії 1/8 фіналу ЛЄ 2014/15. Тодішня зірка Дніпра отримав м'яч на фланзі, змістився в центр і майстерно закрутив під дальню стійку. Гол Коноплянки був не тільки ефектним, а й вирішальним для проходу у наступну стадію. Дніпро дійшов до фіналу, де драматично поступився Севільї.

Після Дніпра у кар'єрі Коноплянки були Севілья, Шальке, Шахтар, Краковія, а з літа цього року він захищає кольори румунського Клужа.

Поздравляем с 34-летием Евгения Коноплянку и вспоминаем его красивый гол за "Днепр" в ворота "Аякса" #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/TgYLvWAffa — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 29, 2023

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