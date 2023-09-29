Коноплянка также получил ностальгическое поздравление с днем рождения – видео решающего шедевра на пути к финалу ЛЕ
Евгений Коноплянка не до конца реализовал свой потенциал, но есть что рассказать детям и внукам.
Вингер Клужа сегодня, 29 сентября, отмечает свое 34-летие. Коноплянка получил персональное поздравление от УЕФА, как и Андрей Шевченко.
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Пресс-служба футбольного союза вспомнила гол Евгения в ворота Аякса на стадии 1/8 финала ЛЕ 2014/15. Тогдашняя звезда Днепра получил мяч на фланге, сместился в центр и мастерски закрутил под дальнюю штангу. Гол Коноплянки был не только эффектен, но и решающим для прохода в следующую стадию. Днепр дошел до финала, где драматично уступил Севилье.
После Днепра в карьере Коноплянки были Севилья, Шальке, Шахтер, Краковия, а с лета этого года он защищает цвета румынского Клужа.
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