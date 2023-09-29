Евгений Коноплянка не до конца реализовал свой потенциал, но есть что рассказать детям и внукам.

Вингер Клужа сегодня, 29 сентября, отмечает свое 34-летие. Коноплянка получил персональное поздравление от УЕФА, как и Андрей Шевченко.

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Пресс-служба футбольного союза вспомнила гол Евгения в ворота Аякса на стадии 1/8 финала ЛЕ 2014/15. Тогдашняя звезда Днепра получил мяч на фланге, сместился в центр и мастерски закрутил под дальнюю штангу. Гол Коноплянки был не только эффектен, но и решающим для прохода в следующую стадию. Днепр дошел до финала, где драматично уступил Севилье.

После Днепра в карьере Коноплянки были Севилья, Шальке, Шахтер, Краковия, а с лета этого года он защищает цвета румынского Клужа.

Поздравляем с 34-летием Евгения Коноплянку и вспоминаем его красивый гол за "Днепр" в ворота "Аякса" #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/TgYLvWAffa — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 29, 2023

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