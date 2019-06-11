"Коноплянка і Циганков розчарували". Чому Україна мучилася з Люксембургом, а Львову не варто віддавати усі матчі збірної

"Футбол 24" обговорює матч 4 туру відбіркового циклу Євро-2020 Україна – Люксембург (1:0) із першим капітаном в історії національної збірної Юрієм Шелепницьким.

– Після феєричного матчу із Сербією вчорашня мінімальна перемога над Люксембургом дещо розчарувала. Погоджуєтесь?

– Те, що виграли, – однозначний позитив і плюс. Завдання взяти шість очок – виконали. Щодо змісту гри, то я очікував, що буде важче, ніж із сербами. Другий із спарених матчів нам ніколи не давався легко. Чомусь мучимося. Можливо, не в тому режимі працюємо, тому й не "тягнемо" грати через два дні на третій.

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Проти Сербії наші хлопці буквально літали полем, вчора ж виглядали важкувато у фізичному плані. Хоча, якщо брати до уваги статистику – контроль м’яча, удари, кутові, ми переграли їх за всіма статтями. Але не було тієї легкості, впевненості… Можливо, тут причина ще й у тому, що Люксембург зіграв організованіше, ніж серби. Класична німецька дисципліна і порядок. Навіть гол забили, який, щоправда, не зарахували…

– Можливо, Шевченкові варто було вдатися до певної ротації складу?

– Особисто я не очікував, що Андрій Миколайович проведе ротацію. Як то кажуть: переможний склад не змінюють. Шевченко зробив ротацію після Португалії проти все того ж Люксембурга – ми бачили, чим це закінчилося. Не було зіграності – ледь не втратили очки.

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– Пройдемося персоналіями: хто з українців був найкращим у вчорашньому матчі, а хто зіграв нижче своїх можливостей?

– Мені сподобався Пятов – він зіграв на звичному високому рівні. Два центральні захисники – Кривцов та Матвієнко – проявили себе непогано, а також флангові оборонці – Миколенко та Караваєв. Щоправда, їхню роботу на атаку я б оцінив мінусом. Слабко виглядали Коноплянка і Циганков. От їх можна було замінити на 15-20 хвилин раніше.

– Львів залишається абсолютно фартовим для збірної України. А що, якби національна команда проводила тут абсолютно всі домашні матчі?

– З точки зору результату, вболівальницької підтримки і фартовості, зрозуміло, що Арена Львів відповідає усім найвищим запитам. Але ж ми живемо у великій державі – збірну чекають і у Центральній, і у Східній Україні.

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Важливо не переносити спортивні баталії у політичну площину. Тому національна команда повинна виступати всюди. Вважаю, що варіант із львівською пропискою – нереальний.

– Залишилися 4 матчі: 2 – з Литвою, домашній поєдинок із Португалією і виїзд у Сербію. Наскільки реальними є наші шанси на підсумкове перше місце?

– Перемігши у Лізі націй, Португалія вже фактично на чемпіонаті Європи. Тому нас влаштує і друга сходинка, хоча перше місце у групі, звичайно, надасть українцям додаткової впевненості. Вважаю, що його розіграють дві команди – Україна та Португалія.

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