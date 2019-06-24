Коноплянка приєднається до Фенербахче через 10 днів, – турецькі ЗМІ

Півзахисник Шальке та збірної України Євген Коноплянка на півшляху до переходу до турецького Фенербахче.

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка протягом 10 днів стане гравцем Фенербахче, повідомляє Takvim.

Шальке готовий знизити ціну на Коноплянку для переговорів з Фенербахче, – турецькі ЗМІ

За інформацією видання, у переговорах між клубами досягнуто серйозного прогресу. Раніше зазначалось, що спортивний директор Фенербахче вилетів до Німеччини, аби прискорити перемовини. Клуби не могли дійти згоди щодо ціни на гравця.

Нагадаємо, Коноплянка очолює список тих, кого Шальке хоче позбутись цього літа попри бажання головного тренера Давіда Вагнера особисто оцінити гравця.

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