toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Коноплянка приєднається до Фенербахче через 10 днів, – турецькі ЗМІ

22:39 1038 Читать на русском
Коноплянка приєднається до Фенербахче через 10 днів, – турецькі ЗМІ
Євген Коноплянка / Р. Породько

Півзахисник Шальке та збірної України Євген Коноплянка на півшляху до переходу до турецького Фенербахче.

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка протягом 10 днів стане гравцем Фенербахче, повідомляє Takvim.

Шальке готовий знизити ціну на Коноплянку для переговорів з Фенербахче, – турецькі ЗМІ

За інформацією видання, у переговорах між клубами досягнуто серйозного прогресу. Раніше зазначалось, що спортивний директор Фенербахче вилетів до Німеччини, аби прискорити перемовини. Клуби не могли дійти згоди щодо ціни на гравця.

Нагадаємо, Коноплянка очолює список тих, кого Шальке хоче позбутись цього літа попри бажання головного тренера Давіда Вагнера особисто оцінити гравця.

"Коноплянка і Циганков розчарували". Чому Україна мучилася з Люксембургом, а Львову не варто віддавати усі матчі збірної

blog_ava
"Перемога над Динамо – видатний успіх Карпат". Як живе Жозе Мораіш – він феєрить у Кореї і готовий повернутися в Україну
15:00
7075
Теги
Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Фенербахче Фенербахче Туреччина Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
15
хв
Чилі
02:00
Уругвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук