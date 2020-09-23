"Цього року ми вже проводили з ними товариський поєдинок – хороша команда, яку не слід недооцінювати. Також потрібно враховувати, що Рух ще не набирав очки в чемпіонаті і в матчі з нами буде прагнути заробити свої перші бали в Прем'єр-лізі.

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Ми тільки зіграли з луганцями, втомилися психологічно і фізично, адже ви самі бачили, що зустріч була непростою. Зараз відновлюємося, забуваємо невдачу і готуємося безпосередньо до наступного поєдинку. Детально розбираємо Рух. У нас щільний графік, і легше, коли ти граєш і перебуваєш в тонусі. Але і на тренуваннях ми викладаємось, працюємо як можемо", – сказав Коноплянка в коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, Шахтар встиг здобути чотири очки в попередніх матчах проти Колоса (3:1) та Зорі (2:2), а Рух дебютував в УПЛ з розгромної поразки від Ворскли (2:5).

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