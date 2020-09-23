"В этом году мы уже проводили с ними товарищеский поединок – хорошая команда, которую не следует недооценивать. Также нужно учитывать, что Рух еще не набирал очки в чемпионате и в матче с нами будет стремиться заработать свои первые баллы в Премьер-лиге .

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Мы только сыграли с луганчанами, устали психологически и физически, ведь вы сами видели, что встреча была непростой. Сейчас восстанавливаемся, забываем неудачу и готовимся непосредственно к следующему поединку. Подробно разбираем Рух. У нас плотный график, и легче, когда ты играешь и находишься в тонусе. Но и на тренировках мы выкладываемся, работаем как можем", – сказал Коноплянка в комментарии Shakhtar News.

Напомним, Шахтер успел добыть четыре очка в предыдущих матчах против Колоса (3:1) и Зари (2:2), а Рух дебютировал в УПЛ с разгромного поражения от Ворсклы (2:5).

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