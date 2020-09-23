І Рух, і Шахтар пропустили місяць через паузи на матч збірних та спалах коронавірусу у складі львів'ян, тож матч третього туру синхронно провалили. Підопічні Івана Федика, попри пафосний переїзд на Арену Львів, зазнали заслуженої поразки від резерву Колоса, пропустивши двічі за двадцять хвилин, однак варто бути справедливим – перший гол ковалівці забили з явного офсайду. Втім, дебютант УПЛ нічого цікавого у відповідь не організував навіть по перерві, коли суперник віддав ініціативу й відверто відбивався. Аж у компенсований час господарі заробили випадковий пенальті, але і його Кондраков не реалізував – скоротити відставання вдалося лише з добивання.

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За всіма показниками Рух виглядає найслабшим новачком УПЛ. Тут і склад дуже тягне на Першу лігу, і тренер найменш досвідчений, і сам футбол катастрофічно прісний – навіть дубль Колоса впевнено його прибиває, а Ворскла громить його із заплющеними очима. Як ця команда зможе зачепитися хоча б за очко проти Шахтаря? Хіба що "автобусом", але й він у львів'ян не вражає. Втім, це лише перші матчі, тому існує ймовірність, що з кожним новим поєдинком цей колектив набиратиме обертів.

Шахтар на вихідних розділив очки із Зорею. Це був центральний матч, в якому не соромно оступитися – тим паче, що Луїш Каштру розбавив склад Корнієнком і Трубіним, а пенальті луганців виявився відверто "лівим". Втім, варто не забувати, що підопічні Віктора Скрипника на старті сезону програли двічі, навіть з Маріуполем не продемонструвавши якісного футболу – але "гірників" вони близько години рвали на контратаках, після чого спокійно відгородилися грамотним блоком. Донеччани нічого цікавого після голу з кутового на старті другого тайму так і не створили.

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Тепер потрібно реабілітовуватись. Очевидно, що Шахтар у матчі проти Руха виступає в ролі фаворита, але цікаво поглянути, чи продовжить тренерський штаб кадрові експерименти. З одного боку, рівень суперника дозволяє, а то й же Мораєс і Тайсон заслужили посидіти на баночці. З іншого – очки потрібно набирати вже зараз. В цьому, мабуть, і є головна інтрига поєдинку.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ісмаїлі, Малишев, Вакула (Шахтар)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Шахтар

Рух: Мисак – Копина, Білий, Дуць, Ґліха – Калюжний, Федорчук – Кухаревич, Мартинюк, Русин – Синиця

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Степаненко, Патрік – Тете, Антоніо, Тайсон – Мораєс

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Шахтар жадає реабілітації за нічию із Зорею – і він її отримає. Підопічні Івана Федика поки що не готові боротися навіть з дублем Колоса, а тут приїде розлючений чемпіон. Звісно, взнаки може датися деяка втома та слабка форма окремих "гірників", але загалом важко знайти причину, за якої сьогодні не станеться розгрому. В цьому не буде нічого ганебного – Рух зараз просто не може тягатися з Шахтарем. Всьому свій час.

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