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Коноплянка розповів про розмову з Тедеско – тренер Шальке дав обіцянку

21:47 5
Коноплянка розповів про розмову з Тедеско – тренер Шальке дав обіцянку
Євген Коноплянка / Фото: Bild

Хавбек Шальке Євген Коноплянка поділився деталями розмови з наставником команди Доменіко Тедеско.

"Розмова з Тедеско була як і завжди, цей збір не став винятком. Завжди такі розмови були позитивним. Але чомусь потім, дивлячись на чемпіонат, ситуація змінюється, але я не знаю, з чим це пов'язано.

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Зараз ми знову поговорили. Хоч я читаю мало в інтернеті, але читав, що я на трансфері, але мені ніхто нічого про це не говорив.

Тому тренер сам підійшов до мене і сказав: "Все добре, працюй, будеш грати, якщо все буде добре, будеш себе проявляти". А я кажу: "Та я цим, в принципі, і займаюся третій рік". Нормально поговорили, зараз ніби як пообіцяв, я ж пообіцяв, що буду викладатися на кожному тренуванні.

Чесно, якщо не граєш – ніде себе комфортно не почуваєш. Думаю, 99% футболістів тобі так само скажуть. Коли немає ігрової практики, забирають твоя улюблену справу, тоді і настрою немає. Навіть незважаючи на хороший колектив", – розповів Коноплянка у програмі Циганик LIVE.

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Теги
Ігор Циганик Шальке Шальке Німеччина Доменіко Тедеско Доменіко Тедеско Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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