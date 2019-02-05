Коноплянка рассказал о разговоре с Тедеско – тренер Шальке дал обещание

Хавбек Шальке Евгений Коноплянка поделился деталями разговора с наставником команды Доменико Тедеско.

"Разговор с Тедеско был как всегда, этот сбор не стал исключением. Всегда такие разговоры были положительным. Но почему-то потом, глядя на чемпионат, ситуация меняется, но я не знаю, с чем это связано.

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Сейчас мы снова поговорили. Хотя я читаю мало в интернете, но читал, что я на трансфере, но мне никто ничего об этом не говорил.

Поэтому тренер сам подошел ко мне и сказал: "Все хорошо, работай, будешь играть, если все будет хорошо, будешь себя проявлять". А я говорю: "Да я этим, в принципе, и занимаюсь третий год". Нормально поговорили, сейчас вроде как пообещал, я пообещал, что буду выкладываться на каждой тренировке.

Честно, если не играешь – нигде себя комфортно не чувствуешь. Думаю, 99% футболистов тебе так же скажут. Когда нет игровой практики, забирают твое любимое дело, тогда и настроения нет. Даже несмотря на хороший коллектив", – рассказал Коноплянка в программе Цыганык LIVE.

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