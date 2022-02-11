Півзахисник Краковії Євген Коноплянка зароблятиме у новому клубі 15-20 тисяч доларів на місяць, повідомляє Telegram-канал vZbirna.

Коноплянка офіційно перейшов у Краковію

Таким чином, його річний оклад складе 180-240 тисяч доларів. Це майже в десять разів менше, ніж українець отримував у Шахтарі (1,5 млн євро на рік).

До слова, за інформацією ЗМІ, найвисокооплачуваніші гравці Краковії заробляють близько 1 млн злотих на рік – приблизно 250 тисяч доларів.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у польський клуб у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на півроку із опцією продовження ще на рік.

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