Коноплянка пішов на 10-разове скорочення зарплатні – стали відомі заробітки українця в Краковії
Український новачок польського клубу Євген Коноплянка вирішив пожертвувати матеріальним становищем заради ігрової практики.
Півзахисник Краковії Євген Коноплянка зароблятиме у новому клубі 15-20 тисяч доларів на місяць, повідомляє Telegram-канал vZbirna.
Коноплянка офіційно перейшов у Краковію
Таким чином, його річний оклад складе 180-240 тисяч доларів. Це майже в десять разів менше, ніж українець отримував у Шахтарі (1,5 млн євро на рік).
До слова, за інформацією ЗМІ, найвисокооплачуваніші гравці Краковії заробляють близько 1 млн злотих на рік – приблизно 250 тисяч доларів.
Нагадаємо, Коноплянка перейшов у польський клуб у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на півроку із опцією продовження ще на рік.
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