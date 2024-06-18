Іменитий захисник Серхіо Рамос має кілька пропозицій для продовження кар'єри.

Іспанець покинув Севілью у статусі вільного агента, оскільки клуб і гравець вирішили не продовжувати контракт, який добіг кінця після завершення сезону 2023/24.

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За інформацією AS, підписати Серхіо Рамоса може Аль-Наср. Нещодавно спортивним директором клубу став Фернандо Єрро. Він разом з Кріштіану Роналду намагаються переконати 38-річного захисника переїхати в Саудівську Аравію. Іспанцю пропонують багатомільйонний контракт.

Зазначається, що Рамосом також цікавляться клуби з Туреччини та МЛС.

Нагадаємо, що Фернандо Єрро виграв з Реалом п'ять чемпіонатів Іспанії та три Ліги чемпіонів, зігравши понад 600 матчів.

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