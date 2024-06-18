Gazeta Sporturilor: Галактична Румунія. Ви заслужили своє місце в історії!

Румунія впоралася з Україною (3:0) і здобула найвагомішу перемогу в історії виступів на фінальних турнірах. Ми дали українцям справжній урок футболу і починаємо мріяти про незабутню кампанію в Німеччині. Авторами історичного тріумфу стали Станчу, Марін і Дрегуш! Герої були, герої залишились!

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Знову згадався матч з Колумбією у 1994-му. У них тоді, як і в України, теж було чимало футболістів із яскравим резюме. Однак, Румунія грає з душею і має трішки більше везіння, ніж суперник. Імена не грають у футбол…

Матвієнко все ускладнив, відпасувавши на Луніна, а розхвалений голкіпер України та Реала вчинив як школяр. Він подарував м’яч Ману, той виклав під удар Станчу. Наш капітан забив дивовижний гол. Якби у воротах перебували Лунін з Куртуа, вони б разом не впорались з цим виконанням. Україна була приголомшена отриманим ударом. Суперник захитався, не міг у це повірити.

Україна – майстер камбеків. Саме так вони пробилися на Євро, обігравши боснійців та ісландців. Команда, яка завжди повертається на поле бою. Судаков був дуже хороший, але водночас – егоїстичний. Він занадто сильно хотів виділитися. Мудрик – це суперякість, але нам плювати! Це команда індивідуалістів.

Зрештою Марін забив з 20-и метрів. Лунін спіймав метелика, пропустивши м’яча під собою. Господи, це все реально! Україна переважає, але Дрегуш забиває третій м’яч, і ми переписуємо історію.

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Темп гри був високим із перших хвилин, оскільки суперники швидко дали зрозуміти, що вони не відступлять і жоден з них легко не здасться.

Нерідко різниця у вартості команд взагалі не була помітною – футболісти України вчетверо дорожчі, але наша збірна успішно впоралась з їхнім натиском.

Перший тайм пролетів з "посмикуваннями" обох команд. Відкрив рахунок Станчу, нокаутувавши українського голкіпера. Він забив вже 15 голів за національну збірну, вісім з яких в офіційних матчах. Це лише другий капітан після Альваро Морати, що відзначається результативним ударом на Євро-2024.

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Румунія активно розпочала другу половину, і Марін знову переграв Луніна. Команда Йорданеску не дозволила суперникам піднятися. Третій гол Дрегуша подарував неймовірний спектр емоцій. А з появою Яніса Хаджі збірна Румунія продовжувала творити в центрі поля, хоча рахунок на табло більше не змінювався. Це була неймовірна перемога у стартовому матчі на Євро.

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Коли Флорінел Коман, Деніс Дрегуш і Валентін Міхейле мають стільки ж успішних оборонних дій, скільки зірковий лівий захисник збірної України Зінченко, тоді ви не можете не перемогти! Ми всі захищалися і всі атакували, нехай це банально прозвучить, але так ми розгромили суперника!

Статистика УЄФА зафіксувала лише два удари у площину від України. У них не було великих гольових моментів. Хто б поставив на це до матчу? Можливо, лише Еді Йорданеску... Ми неймовірно захищалися, до стандартів ставились серйозно, тактична дисципліна дотримана майже до міліметра!

Який Мудрик? Андрей Ратіу! У нього було 92% точності передач. Він знищив Мудрика, зірку Челсі і збірної України.

Зі своїм шалено нафарбованим волоссям резервіст Райо Вальєкано працював, наче гірник. Несамовито носився і перекрив майже усе.

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На Альянц Арені прогриміло справжнє футбольне шоу Румунії. Стадіон мюнхенської Баварії став свідком найяскравішої перемоги в історії збірної на фінальних турнірах. Попри те що Румунія обіграла Україну, команда Йорданеску не завжди контролювала гру. Ба більше, "триколірні" "допомогли" підопічним Сергія Реброва встановити абсолютний рекорд на світових та європейських турнірах.

Збірна України контролювала м'яч 71% ігрового часу, що є новим рекордом для сусідньої країни на чемпіонатах Європи та світу. По воротах Флоріна Ніце українці завдали лише два удари. Мудрика, Довбика чи Циганкова чудово опікала оборона "триколірних". Поразка від Румунії опустила Україну на останнє місце в групі Е з 0 забитими і 3 пропущеними м'ячами.

Андрій Ярмоленко встановив ще один неймовірний рекорд, вийшовши на 62-й хвилині замість Циганкова. Ярмоленко став першим українським футболістом, який зіграв на чотирьох чемпіонатах Європи (2012, 2016, 2020 і 2024). За збірну України він провів 120 матчів і забив 46 голів.

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