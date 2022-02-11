Полузащитник Краковии Евгений Коноплянка будет зарабатывать в новом клубе 15-20 тысяч долларов в месяц, сообщает Telegram-канал vZbirna.

Коноплянка официально перешел в Краковию

Таким образом, его годовой оклад составит 180–240 тысяч долларов. Это почти в десять раз меньше, чем украинец получал в Шахтере (1,5 млн евро в год).

К слову, по информации СМИ, самые высокооплачиваемые игроки Краковии зарабатывают около 1 млн злотых в год – около 250 тысяч долларов.

Напомним, Коноплянка перешел в польский клуб в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на полгода с опцией продления еще на год.

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