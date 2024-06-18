"Судаков надто часто зловживав індивідуальною грою. Були ситуації, у яких потрібно було віддавати передачі, а він з цим явно затягував. У Мудрика було теж саме. В одному з характерних епізодів його пресингували, "накривали" відразу кілька гравців, тож Михайлу варто було відпасувати партнеру під ударну позицію – зокрема, Степаненку. Та всього цього не було, люди просто грали на себе. Цьому, чесно кажучи, я дуже здивувався.

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І невдовзі наша збірна отримала гол, після чого, як завжди, потрапили під психологічний прес. Виникла розгубленість і було видно, що футболісти не знають, що робити. Почалася хаотична біганина вперед з відкриванням, що ні до чого не призвело. А от у румунів все вийшло навпаки: з’явилась впевненість, після чого нам забили другий м’яч, а потім на куражі і третій.

Дії Луніна? На превеликий жаль, у другому пропущеному м’ячі він нас не виручив. Та й у випадку з першим під час виконання передачі наш воротар помилився. А третій гол – то взагалі. Два румунських футболісти розігрують стандарт, а у нас лише один гравець вибігає. Чому не вибігав другий?! Як таке може бути? Я не розумію. Не треба, щоб відразу два гравці висувались на фланг. Румуни беруть і на замаху спокійно прибирають Шапаренка, йде передача з флангу – і отримуємо третій гол. Це просто жах.

Для мене, втім, як і для всіх людей, хто підтримує збірну України, це було щось на кшталт удару під дих. Якщо у двох наступних матчах – із Словаччиною та Бельгією буде така сама гра, то тоді про що ми можемо говорити? Причини провалу? В діях суперника я побачив ігрову дисципліну, порядок і зарядженість на боротьбу. А от у наших футболістів, мені здається, була присутня скутість. Вони виходили перед грою – і це було помітно. Я не думаю, що була якась самовпевненість. І хоча на початку матчу була активність в атаці, та до загострення справа так і не доходила.

Можливо, певний відбиток на футболістів збірної України наклав надлишок інформації щодо їхніх трансферних сум. Як на мене, надто сильно роздули рівень наших гравців – зокрема, таких як Судаков, Шапаренко. Ці суми захмарні. Водночас мало кому відомі румуни усіх наших зірок просто "перекусили", – поділився Шаран в інтерв'ю Sport.ua.

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