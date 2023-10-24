Через травму Тібо Куртуа мадридці були змушені підписати Кепу Аррісабалагу. В ієрархії голкіперів Андрій Лунін опустився на одну сходинку нижче.

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Як повідомляє Madrid Xtra, українець розлючений тим, що отримує мало ігрового часу. Контракт Луніна спливає влітку 2024 року і немає жодних ознак, що Реал запропонує йому продовжити угоду. Натомість мадридці планують викупити у Челсі Кепу Аррісабалагу, але остаточне рішення буде ухвалено після завершення сезону.

Нагадаємо, що Лунін перебрався в Реал у 2018 році з Зорі. Загалом українець відіграв 19 матчів за "вершкових" у всіх турнірах. В поточному сезоні Карло Анчелотті випускав Луніна лише у двох матчах Ла Ліги.

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