Коноплянка: Отримали ляпас від Зорі і завдали удару у відповідь

Новобранець донецького Шахтаря поділився враженнями після переможного матчу з луганською Зорею (4:3).

"Емоції позитивні. Найважливіше, що Тайсон пішов з поля здоровим і неушкодженим. Здобули три очки. Було нелегко. У першому таймі Зоря створила багато моментів, але добре, що ми отримали цей ляпас і завдали удару у відповідь.

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Чи важко було виходити на заміну? З таким підбором гравців, як у Шахтарі, приємно виходити, незважаючи на рахунок 1:2. Почував себе супер, додаю фізично і набираю кондиції. Шкода, що не забив, але краще я п'ять разів вдарю і не заб'ю, але в підсумку віддам ассист і команда виграє", – розповів Коноплянка клубному YouTube-каналу.

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Нагадаємо, що Шахтар перестріляв Зорю в надрезультативному матчі (4:3), а Коноплянка відзначився асистом у дебютній грі.

До слова, 2-го вересня 2019 року донецький Шахтар оголосив про підписання Коноплянки. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за свого вінгера 1,5 млн євро.

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