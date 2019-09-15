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Коноплянка: Отримали ляпас від Зорі і завдали удару у відповідь

09:39 235 Читать на русском
Коноплянка: Отримали ляпас від Зорі і завдали удару у відповідь
Євген Коноплянка / Фото з відкритих джерел

Новобранець донецького Шахтаря поділився враженнями після переможного матчу з луганською Зорею (4:3).

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
89’ Жуніор Мораєс
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергін 35’
Богдан Лєднєв 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергін
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
86’ Богдан Лєднєв
89’ Жуніор Мораєс

"Емоції позитивні. Найважливіше, що Тайсон пішов з поля здоровим і неушкодженим. Здобули три очки. Було нелегко. У першому таймі Зоря створила багато моментів, але добре, що ми отримали цей ляпас і завдали удару у відповідь.

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Чи важко було виходити на заміну? З таким підбором гравців, як у Шахтарі, приємно виходити, незважаючи на рахунок 1:2. Почував себе супер, додаю фізично і набираю кондиції. Шкода, що не забив, але краще я п'ять разів вдарю і не заб'ю, але в підсумку віддам ассист і команда виграє", – розповів Коноплянка клубному YouTube-каналу.

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Нагадаємо, що Шахтар перестріляв Зорю в надрезультативному матчі (4:3), а Коноплянка відзначився асистом у дебютній грі.

До слова, 2-го вересня 2019 року донецький Шахтар оголосив про підписання Коноплянки. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за свого вінгера 1,5 млн євро.

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