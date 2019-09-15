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Коноплянка: Получили пощечину от Зари и нанесли ответный удар

09:39 40 Читати українською
Коноплянка: Получили пощечину от Зари и нанесли ответный удар
Евгений Коноплянка / Фото из открытых источников

Новобранец донецкого Шахтера поделился впечатлениями после победного матча с луганской Зарей (4:3).

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
89’ Жуниор Мораес
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергин 35’
Богдан Леднев 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергин
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
86’ Богдан Леднев
89’ Жуниор Мораес

"Эмоции положительные. Самое важное, что Тайсон ушел с поля здоровым и невредимым. Получили три очка. Было нелегко. В первом тайме Заря создала много моментов, но хорошо, что мы получили эту пощечину и нанесли ответный удар.

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Трудно ли было выходить на замену? С таким подбором игроков, как в Шахтере, приятно выходить, несмотря на счет 1:2. Чувствовал себя супер, добавляю физически и набираю кондиции. Жаль, что не забил, но лучше я пять раз ударю и не забью, но в итоге отдам ассист и команда выиграет", – рассказал Коноплянка клубному YouTube-каналу.

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Напомним, что Шахтер перестрелял Зарю в сверхрезультативном матче (4:3), а Коноплянка отметился ассистом в дебютной игре.

К слову, 2-го сентября 2019 года донецкий Шахтер объявил о подписании Коноплянки. По информации СМИ, Шальке получил своего вингера 1,5 млн евро.

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Шахтер - Заря Шахтер Шахтер Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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