Коноплянка: Получили пощечину от Зари и нанесли ответный удар

Новобранец донецкого Шахтера поделился впечатлениями после победного матча с луганской Зарей (4:3).

"Эмоции положительные. Самое важное, что Тайсон ушел с поля здоровым и невредимым. Получили три очка. Было нелегко. В первом тайме Заря создала много моментов, но хорошо, что мы получили эту пощечину и нанесли ответный удар.

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Трудно ли было выходить на замену? С таким подбором игроков, как в Шахтере, приятно выходить, несмотря на счет 1:2. Чувствовал себя супер, добавляю физически и набираю кондиции. Жаль, что не забил, но лучше я пять раз ударю и не забью, но в итоге отдам ассист и команда выиграет", – рассказал Коноплянка клубному YouTube-каналу.

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Напомним, что Шахтер перестрелял Зарю в сверхрезультативном матче (4:3), а Коноплянка отметился ассистом в дебютной игре.

К слову, 2-го сентября 2019 года донецкий Шахтер объявил о подписании Коноплянки. По информации СМИ, Шальке получил своего вингера 1,5 млн евро.

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