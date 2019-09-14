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ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДРІЯ - СК ДНІПРО-1

Шахтар – Зоря – відео голів

18:17 1766 Читать на русском
Шахтар – Зоря – відео голів
Шахтар – Зоря – відео гола Юрченка

У матчі 7-го туру УПЛ Шахтар – Зоря команди обмінялись голами перед перервою.

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергін 35’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергін
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс

Зоря вийшла вперед у матчі проти Шахтаря вже на 9-й хвилині матчу. Луганці запресингували Матвієнка, Кочергін відібрав м'яч і передачею знайшов Юрченка, а Владлен ударом в дотик пробив Пятова.

Шахтар – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Наприкінці тайму команди обмінялись голами: Кочергін подвоїв перевагу Зорі, а Тайсон скоротив відставання перед самою перервою.

Шахтар – Зоря – відео гола Юрченка:

Шахтар – Зоря – відео гола Кочергіна:

Шахтар – Зоря – відео гола Тайсона:

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Теги
Відеоновини Владлен Юрченко Владлен Юрченко Шахтар Шахтар Шахтар - Зоря Зоря Зоря УПЛ
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