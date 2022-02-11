Краковія узгодила всі головні деталі переходу 32-річного українця. Залишилось успішно пройти медогляд і поставити підпис, стверджують Sportowe Fakty.

"Коноплянка може стати зіркою у чемпіонаті Польщі": Маркевич вірить у повернення екс-підопічного до збірної України

Шахтар поставив жорстку умову перед розірванням контракту – Коноплянка не має права переходити в інший клуб УПЛ. У півзахисника також була пропозиція з Туреччини, однак тамтешня Суперліга відлякала фінансовою нестабільністю. Ветеран відчайдушно хоче повернутися до збірної України, тому пріоритетом була не зарплатня, а регулярна ігрова практика. У Шахтарі він отримував 1,5 млн євро за сезон, але в Краковії навіть головні зірки заробляють лише близько 220 тисяч євро.

Нагадаємо, у поточному сезоні Коноплянка двічі вийшов на поле, награвши 47 хвилин. Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі навіть не взяв його на збори в Туреччину.

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