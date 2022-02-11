"Коноплянка може стати зіркою у чемпіонаті Польщі": Маркевич вірить у повернення екс-підопічного до збірної України
Колишній тренер Дніпра та Металіста Мирон Маркевич оцінив перспективи Євгена Коноплянки у разі переходу з Шахтаря до Краковії.
– Коноплянка може стати гравцем Краковії. Як вам така новина?
– Йому потрібно грати, поки ще є здоров'я і бажання. А в яку команду, то вже його справа. Напевно, Євген та його агенти ведуть з кимось перемовини. У Шахтарі Коноплянці не потрібно залишатися. На його позиції виступають Мудрик та Соломон. У "гірників" немає проблем на лівому фланзі. А сидіти на лавці, навіщо? Євген ще принесе користь будь-якій команді.
– Чемпіонат Польщі – найкращий варіант для Коноплянки, щоб реанімувати кар'єру?
– Польська Екстракляса не така вже й слабка. Дивлюся їхній чемпіонат і хочу відзначити, що там досить непоганий рівень. У Польщі багато людей ходить на футбол, гарна інфраструктура, заповнені стадіони. До того ж, у місцевому чемпіонаті є певні несподіванки. Наприклад, чемпіон країни Легія перебуває у зоні вильоту. Там багато рівних команд, тому не можна говорити про низький рівень.
Коноплянка вилетів до Польщі на переговори з Краковією – у разі невдачі в українця є запасний варіант
– "Біло-червоні" посідають 9-е місце. Чи відповідає команда амбіціям Коноплянки?
– По-перше, Краковія – один з найстаріших клубів Польщі. По-друге, треба враховувати, що Євген багато пропустив: його мучили травми. До того ж, не забувайте, що у Коноплянки вже вік. Саме йому вирішувати, куди йти далі – у Австрію, Туреччину чи Польщу. Не бачу великої різниці.
Хоча, можливо, чемпіонат Польщі найбільше підійде Євгену. Наприклад, по менталітету. Його добре знають у цій країні, адже Коноплянка у складі Дніпра грав у фіналі Ліги Європи проти Севільї. Та гра відбулася у Варшаві на Національному стадіоні.
– Чи може Коноплянка стати топ-зіркою у чемпіонаті Польщі?
– Звичайно. Навіть впевнений у цьому. У Євгена хороша майстерність. Чому ні? Все залежить від нього самого.
– Коноплянка мріє повернутися у збірну України. Чи реально з Краковії отримати виклик?
– Все реально. Немає нічого неможливого. Головне – як футболіст грає. І не важливо, чи то чемпіонат Польщі, чи Австрії. У нас не так багато легіонерів виступають за кордоном. У Коноплянки є усі якості. Йому просто потрібно прийти до тями. Може, у цьому йому допоможуть вищеназвані чемпіонати. Вибір за ним.
– Через кілька років Коноплянка завершить ігрову кар'єру. Як гадаєте, на якій посаді він міг би принести максимальну користь?
– Він повинен залишитися біля футболу, адже у нього світла голова. Можливо, з Євгена вийде тренер... – резюмував Маркевич у коментарі FootBoom.
Коноплянка потрапив у піке, варіантів обмаль, або Чому завершення кар'єри – логічний крок