Колишній тренер Дніпра та Металіста Мирон Маркевич оцінив перспективи Євгена Коноплянки у разі переходу з Шахтаря до Краковії.

– Коноплянка може стати гравцем Краковії. Як вам така новина?

– Йому потрібно грати, поки ще є здоров'я і бажання. А в яку команду, то вже його справа. Напевно, Євген та його агенти ведуть з кимось перемовини. У Шахтарі Коноплянці не потрібно залишатися. На його позиції виступають Мудрик та Соломон. У "гірників" немає проблем на лівому фланзі. А сидіти на лавці, навіщо? Євген ще принесе користь будь-якій команді.

– Чемпіонат Польщі – найкращий варіант для Коноплянки, щоб реанімувати кар'єру?

– Польська Екстракляса не така вже й слабка. Дивлюся їхній чемпіонат і хочу відзначити, що там досить непоганий рівень. У Польщі багато людей ходить на футбол, гарна інфраструктура, заповнені стадіони. До того ж, у місцевому чемпіонаті є певні несподіванки. Наприклад, чемпіон країни Легія перебуває у зоні вильоту. Там багато рівних команд, тому не можна говорити про низький рівень.

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– "Біло-червоні" посідають 9-е місце. Чи відповідає команда амбіціям Коноплянки?

– По-перше, Краковія – один з найстаріших клубів Польщі. По-друге, треба враховувати, що Євген багато пропустив: його мучили травми. До того ж, не забувайте, що у Коноплянки вже вік. Саме йому вирішувати, куди йти далі – у Австрію, Туреччину чи Польщу. Не бачу великої різниці.

Хоча, можливо, чемпіонат Польщі найбільше підійде Євгену. Наприклад, по менталітету. Його добре знають у цій країні, адже Коноплянка у складі Дніпра грав у фіналі Ліги Європи проти Севільї. Та гра відбулася у Варшаві на Національному стадіоні.

– Чи може Коноплянка стати топ-зіркою у чемпіонаті Польщі?

– Звичайно. Навіть впевнений у цьому. У Євгена хороша майстерність. Чому ні? Все залежить від нього самого.

– Коноплянка мріє повернутися у збірну України. Чи реально з Краковії отримати виклик?

– Все реально. Немає нічого неможливого. Головне – як футболіст грає. І не важливо, чи то чемпіонат Польщі, чи Австрії. У нас не так багато легіонерів виступають за кордоном. У Коноплянки є усі якості. Йому просто потрібно прийти до тями. Може, у цьому йому допоможуть вищеназвані чемпіонати. Вибір за ним.

– Через кілька років Коноплянка завершить ігрову кар'єру. Як гадаєте, на якій посаді він міг би принести максимальну користь?

– Він повинен залишитися біля футболу, адже у нього світла голова. Можливо, з Євгена вийде тренер... – резюмував Маркевич у коментарі FootBoom.

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