– Коноплянка может стать игроком Краковии. Как вам такая новость?

– Ему нужно играть, пока еще есть здоровье и желание. А в какую команду, это уже его дело. Наверное, Евгений и его агенты ведут с кем-то переговоры. В Шахтере Коноплянке не нужно оставаться. На его позиции выступают Мудрик и Соломон. У "горняков" нет проблем на левом фланге. А сидеть на скамейке, зачем? Евгений еще принесет пользу любой команде.

– Чемпионат Польши – самый лучший вариант для Коноплянки, чтобы реанимировать карьеру?

– Польская Экстракляса не так уж слаба. Смотрю их чемпионат и хочу отметить, что там достаточно хороший уровень. В Польше многие ходят на футбол, хорошая инфраструктура, заполненные стадионы. К тому же в местном чемпионате есть определенные неожиданности. К примеру, чемпион страны Легия находится в зоне вылета. Там много равных команд, потому нельзя говорить о низком уровне.

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– "Бело-красные" занимают 9-е место. Соответствует ли команда амбициям Коноплянки?

– Во-первых, Краковия – один из старейших клубов Польши. Во-вторых, надо учитывать, что Евгений много пропустил: его мучили травмы. К тому же, не забывайте, что у Коноплянки уже возраст. Именно ему решать, куда идти дальше – в Австрию, Турцию или Польшу. Не вижу большой разницы.

Хотя, возможно, чемпионат Польши больше подойдет Евгению. Например, по менталитету. Его хорошо знают в этой стране, ведь Коноплянка в составе Днепра играл в финале Лиги Европы против Севильи. Та игра состоялась в Варшаве на Национальном стадионе.

– Может ли Коноплянка стать топ-звездой в чемпионате Польши?

– Конечно. Даже уверен в этом. У Евгения хорошее мастерство. Почему нет? Всё зависит от него самого.

– Коноплянка мечтает вернуться в сборную Украины. Реально ли из Краковии получить вызов?

– Все реально. Нет ничего невозможного. Главное – как футболист играет. И не важно, будь то чемпионат Польши или Австрии. У нас не так много легионеров выступают за границей. У Коноплянки есть все качества. Ему просто нужно прийти в себя. Может быть, в этом ему помогут вышеназванные чемпионаты. Выбор за ним.

– Через несколько лет Коноплянка завершит игровую карьеру. Как думаете, на какой должности он мог бы принести максимальную пользу?

– Он должен остаться рядом с футболом, ведь у него светлая голова. Возможно, из Евгения выйдет тренер… – резюмировал Маркевич в комментарии FootBoom.

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