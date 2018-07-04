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Коноплянка став переможцем турніру з настільного тенісу на зборах Шальке

13:36 624 Читать на русском
Коноплянка став переможцем турніру з настільного тенісу на зборах Шальке
Коноплянка став переможцем турніру з настільного тенісу на зборах Шальке

Німецький Шальке, за який виступає українець Євген Коноплянка, почав свій підготовчий збір в Китаї.

Євген Коноплянка разом з Франко Ді Санто виграли турнір з настільного тенісу серед гравців гельзенкирхенського клубу, повідомляє офіційний сайт Шальке.

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У минулому сезоні Коноплянка провів 30 поєдинків за кобальтових у всіх турнірах, в яких забив 6 м'ячів.

Перший спаринг на зборах в Китаї підопічні Доменіко Тедескі зіграють проти Саутгемптона (5 липня).

Сезон 2017/18 Шальке завершив на 2-му місці в Бундеслізі і завоював право зіграти в груповому раунді Ліги чемпіонів.

Теги
Євген Коноплянка Євген Коноплянка Франко ді Санто Франко ді Санто Шальке Шальке Німеччина
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