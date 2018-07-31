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Зінченко може опинитись в Жироні, – Marca

17:27 9 Читать на русском
Зінченко може опинитись в Жироні, – Marca
Олександр Зінченко / фото: ФК Манчестер Сіті

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Жирона продовжує вести переговори з Манчестер Сіті щодо оренди двох футболістів, повідомляє Marca. Йдеться про півзахисників "містян" Брахіма Діаса та Олександра Зінченка.

За інформацією видання, Манчестер Сіті не проти такого розвитку подій, але здійснити перехід буде важко через небажання гравців виступати за Жирону.

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Діас не проти піти в оренду, але це повинна бути команда, яка виступає в єврокубках. Що стосується Зінченка, то гравець збірної України планує залишитися в Манчестер Сіті і боротися за місце у стартовому складі.

До слова, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті був готовий продати Зінченка у Фулхем, однак лондонці не зуміли домовитись з "містянами" щодо компенсації.

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